Все школы Чайковского закрыты на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

К началу недели в Чайковском округе зарегистрировано 1,3 тыс. заболевших ОРВИ, из них 867 детей до 14 лет. На сегодняшний день эпидемиологический порог превышен на 77,8%.

В связи с этим в школах, сузах и учреждениях дополнительного образования в Чайковском округе с 5 по 11 февраля введён карантин. Также вводятся ограничения на проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе.

Напомним, в Березниках также начали вводить карантин.