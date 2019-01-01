В Березниках начали вводить карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках введены дополнительные меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает администрация города.

4 февраля вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю. Согласно документу, ограничено посещение больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения.

Образовательный процесс в школьных классах и группах детских садов может быть приостановлен при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ. Решение принимает администрация образовательного учреждения.

На 4 февраля в Березниках временно прекращён образовательный процесс в двух классах школ и одной группе детского сада.