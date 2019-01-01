Дмитрий Енцов журналист Почти всё многоквартирное жильё края, по итогам 2019 года, построено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2019 года, в Пермском крае введено в эксплуатацию 492,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Такие данные предоставил Пермьстат.

Этот показатель на 62,9 тыс. кв. м ниже, чем в 2018 году (тогда построено 555,5 тыс. кв. м многоквартирного жилья).

При этом в 2019 году почти всё многоквартирное жильё строилось в Перми — приблизительно 476,2 тыс. кв. м. Что, по данным аналитиков «КД-Консалтинг», почти на 70 тыс. кв. м меньше, чем в 2018 году.

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми ранее отметили, что снижение объёмов ввода жилья обосновано тем, что произошло снижение обращений за разрешительной документацией. Всего в Перми, по итогам 2019 года, введено 40 многоквартирных домов.

Тем не менее по общим показателям ввода всех типов жилья Пермский край показал результаты лучше, чем год назад.

Так, индивидуального жилья введено 620,2 тыс. кв. м (в 2018 году показатель составил 455 тыс. кв. м). Поэтому за счёт зарегистрированного индивидуального строительства общий показатель превысил предыдущий на 2,8% — 1112,9 млн кв. м против 1010,6 млн кв. м.