Дмитрий Енцов журналист Ввод многоквартирного жилья в Перми за год сократился на 14,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2019 года, в Перми значительно сократился объём введённого многоквартирного жилья — на 14,5%, или примерно на почти 70 тыс. кв. м. К такому выводу пришли аналитики «КД-Консалтинг».

Если в 2018 году в городе введено 476,2 тыс. кв. м многоквартирного жилья, то в 2019 году, предварительно, — 407 тыс. кв. м. Соответственно, уменьшилось количество построенных квартир — 8,2 тыс. вместо 9,3 тыс. Всего построено 37 домов.

Что касается класса жилья, то наибольшая доля (60,7%) относится к категории «стандарт» («эконом»).

Больше всего домов в 2019 году ввели компании «Сатурн-Р», ПЗСП и СГ «Развитие» — по четыре.

В департаменте градостроительства и архитектуры уточнили, что в 2019 году введено в эксплуатацию не 37, а 40 многоквартирных домов с общим количеством квартир – 8,6 тыс.

Также в департаменте отметили, что снижение объемов ввода жилья обосновано тем, что произошло снижение обращений за разрешительной документацией.

Алексей Скоробогач, директор аналитического центра «КД-Консалтинг»:

— По нашему мнению, объёмы ввода в ближайшие годы увеличиваться не будут. Сейчас нет каких-то предпосылок для их резкого роста. Например, плановый задел на 2020 год составляет 460 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Несмотря на то что у «лидеров» по вводу жилья в Перми имеются земельные участки, их освоение происходит медленными темпами.