Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» забросил 10 шайб в ворота ангарского «Ермака» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» одержал первую домашнюю победу в 2020 году. На льду УДС «Молот» пермские хоккеисты разгромили ангарский «Ермак» с счётом 10:5 в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Хозяева дважды пропустили в первом периоде и ушли на перерыв при счёте 1:2. Однако далее «молотобойцы» восстановили паритет и по итогу второго периода на табло был зафиксирован ничейный счёт — 3:3. А к середине заключительной части встречи пермяки забили пять безответных шайб в ворота ангарской команды подряд, доведя счёт до разгромного. В конце периода команды дважды обменялись голами и как итог — 10:5, крупная победа пермской команды над аутсайдером лиги.

В составе молотобойцев дублем отметился Артём Прохоров. По одной шайбе забросили Роман Дубинин, Виталий Кудрин, Валерий Васильев, Владимир Королёв, Давид Мнацян, Александр Сметанин, Артур Чувиляев и Артём Марков.

Напомним, 1 февраля команда Павла Десяткова уступила красноярскому «Соколу» со счётом 0:1. 5 февраля пермские хоккеисты встретятся с ханты-мансийской «Югрой». Завершат заключительную домашнюю серию пермяки встречей с тюменским «Рубином» 7 февраля. Вход на этот матч будет свободным. (0+)