Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» сделает вход на заключительную домашнюю игру чемпионата бесплатным Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» сделает свободным вход на заключительную домашнюю игру в регулярном чемпионате ВХЛ. Матч против тюменского «Рубина» состоится 7 февраля в 19:00. (0+)

Болельщики, уже купившие билет на матч, смогут обменять его на билет на другой матч домашней серии в офисе клуба. Бесплатные билеты будут распространять волонтёры на играх 1, 3 и 5 февраля. Также их можно получить в кассах УДС «Молот», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

С 1 по 7 февраля «молотобойцы» проведут 4четыре домашние игры подряд. 1 февраля пермская команда примет красноярский «Сокол», 3 февраля — ангарский «Ермак», 5 февраля — ханты-мансийскую «Югру». Домашняя серия завершится поединком с тюменским «Рубином».

Напомним , в минувший вторник команда Павла Десяткова обыграла действующего чемпиона ВХЛ — карагандинскую «Сарыарку».