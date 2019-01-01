Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую выездную победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую победу подряд в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В Караганде, в рамках выездной серии, пермские хоккеисты обыграли местную «Сарыарку» со счётом 0:2.

Гости открыли счёт в конце первого периода усилиями Владимира Ионина, реализовав большинство. А во втором периоде преимущество «молотобойцев» удвоил Артём Марков.

Победой в Караганде «Молот-Прикамье» продлил победную серию до двух матчей. Игра стала заключительной для подопечных Павла Десяткова в четырёхматчевой выездной серии. Напомним, ранее пермский ХК уступил на выезде новокузнецкому «Металлургу» (5:4) и усть-каменогорскому «Торпедо» (2:1), а также со счётом 1:2 обыграл нур-султанский «Номад».

Следующую игру «Молот-Прикамье» проведёт 1 февраля в 17:00 в Перми, где в стенах УДС «Молот» примет красноярский «Сокол». (0+)