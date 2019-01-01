Григорий Серёдкин
ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую выездную победу подряд
ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую победу подряд в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В Караганде, в рамках выездной серии, пермские хоккеисты обыграли местную «Сарыарку» со счётом 0:2.
Гости открыли счёт в конце первого периода усилиями Владимира Ионина, реализовав большинство. А во втором периоде преимущество «молотобойцев» удвоил Артём Марков.
Победой в Караганде «Молот-Прикамье» продлил победную серию до двух матчей. Игра стала заключительной для подопечных Павла Десяткова в четырёхматчевой выездной серии. Напомним, ранее пермский ХК уступил на выезде новокузнецкому «Металлургу» (5:4) и усть-каменогорскому «Торпедо» (2:1), а также со счётом 1:2 обыграл нур-султанский «Номад».