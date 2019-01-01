Григорий Серёдкин Баскетболист «Пармы» вновь вошёл в топ-5 игроков Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» четыре тура подряд входят в пятёрку лучших игроков Единой лиги ВТБ. По итогам прошедшего тура в символическую команду попал разыгрывающий Адас Юшкявичус, сообщает официальное сообщество турнира «ВКонтакте».

Ранее, в воскресенье, 2 февраля, «Парма» на выезде обыграла красноярский «Енисей». Адас Юшкявичус набрал 21 очко, 5 передач и 19 баллов эффективности и стал самым результативным игроком встречи.

Литовский баскетболист и другие игроки «Пармы» также примут участие в матче «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля в Москве.

Напомним, следующий матч «Парма» проведёт 14 февраля в 19:00. В УДС «Молот» команда Казиса Максвитиса встретится с БК «Зенит» из Санкт-Петербурга. (0+)