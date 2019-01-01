Евгения Пастухова выпускающий редактор Главой Косинского муниципального округа стал член ТИК Кудымкарского района Эдуард Засухин Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам конкурсных процедур главой Косинского района избран член ТИК Кудымкарского округа Эдуард Засухин. За его кандидатуру проголосовали восемь из 15 депутатов.

Напомним, во второй тур выборов главы Косинского муниципального округа вышли экс-глава Косинского сельского поселения Светлана Пактусова и член ТИК Кудымкарского округа Эдуард Засухин. Действующий глава территории Евгений Анфалов отказался от участия в конкурсе. По некоторым данным, решение связано с недочётами в работе, на которые якобы обратили внимание правоохранительные органы.

Отметим, что по итогам выборов в октябре 2019 года Коса показала худший результат для партии «Единая Россия»: всего пять мандатов из 15.