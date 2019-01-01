Евгения Пастухова выпускающий редактор За пост главы Косинского округа поборются член ТИК и глава поселения Поделиться Поделиться Твитнуть

В результате конкурсного отбора во второй тур выборов главы Косинского муниципального округа вышли экс-глава Косинского сельского поселения Светлана Пактусова и член ТИК Кудымкарского округа Эдуард Засухин. Он, напомним, принимал участие в конкурсе по отбору главы Кудымкарского МО и даже вышел в финал.

Действующий глава территории Евгений Анфалов отказался от участия в конкурсе. По некоторым данным, решение связано с недочётами в работе, на которые якобы обратили внимание правоохранительные органы.

Отметим, что по итогам выборов в октябре 2019 года Коса показала худший результат для партии «Единая Россия»: всего пять мандатов из 15.

Заседание думы намечено на 31 января.