Брать единством Две трети мандатов в Коми-округе достались партии власти

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В пяти из шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа большинство мест выиграла партия «Единая Россия». Исключением стал только Косинский район, где единороссы заняли только пять мест, а оппозиции в альянсе удалось сформировать большинство. Лучший результат показала Юрла — 15 из 15. В Кудымкарском районе депутатом стал сын депутата Законодательного собрания Алексея Петрова Михаил Петров вместе с четырьмя товарищами. Он намерен побороться за пост спикера, поэтому при поддержке главы района Валерия Климова сейчас будет формировать свой пул.

На состоявшихся 27 октября выборах в Уинском, Гайнском, Кочёвском, Косинском, Кудымкарском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных округах явка составила 36,41%.

Всего выдвинулось 338 кандидатов, которые боролись за 105 мандатов. Зарегистрированы были 318 человек, но до дня голосования дошли только 285 человек (выбывали по разным причинам). Самая высокая конкуренция — в Кочёвском, Кудымкарском и Юсьвинском районах.

В крайизбиркоме отмечают, что выборы 27 октября прошли в строгом соответствии с законом. «В целом день голосования прошёл штатно и спокойно с точки зрения обращений и жалоб, притом что за выборами следили более 300 наблюдателей, — говорит председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. — Исходя из этого можно сделать вывод, что это был один из самых «чистых» дней голосования в Прикамье в текущем году. Жители Коми-Пермяцкого округа проявили огромный интерес к выборам, и явка превысила все предыдущие показатели, что говорит о высоком интересе избирателей к кампании и о её высокой конкуренции. Думаю, что результат прошедших выборов показал признание населением объединительного процесса».

В целом результаты «Единой России» в округе оказались выше ожидаемых. По итогам кампаний 69,5% мандатов получили кандидаты от партии власти — 73. У ЛДПР — восемь мест, у КПРФ — семь, у «Справедливой России» — четыре. Самовыдвиженцы заняли 13 мест в представительных органах.

Самый лучший результат у партии — в Юрле. По данным источников, во многом он стал возможен благодаря активной позиции главы территории Татьяны Моисеевой: она грамотно расставила кандидатов по округам.

В Кудымкарском районе у ЕР — 12 мандатов. Здесь, напомним, единороссы боролись с пулом главы района Валерия Климова и депутата Законодательного собрания Алексея Петрова. Петров и Климов на выборах объединились. Задача Петрова — набрать большинство и избрать спикером своего сына Михаила Петрова. В их команде — единороссы, коммунисты и самовыдвиженцы. Кампанию единороссов в территории курировали помощники депутата Законодательного собрания Вагаршака Сарксяна.

Михаил Петров выборы выиграл. По данным источника, вместе с ним прошли якобы четыре соратника (один самовыдвиженец и единороссы). И теперь он намерен побороться за кресло спикера, для чего будет формировать альянс.

«Единая Россия», скорее всего, сделает ставку на экс-спикера земского собрания Алексея Плотникова, который также стал депутатом. С учётом того, что поддержку Михаилу Петрову оказывают его отец Алексей Петров и глава района Валерий Климов, борьба будет интересной. По некоторым данным, шансы Климова на то, чтобы сохранить свой пост, минимальны, поэтому он приложил все усилия, чтобы поддержать Петрова-младшего.

В Гайнском округе, глава которого с июня находится в отпуске, выборы курировала замглавы по социальной и внутренней политике Людмила Боталова. Во многом именно благодаря ей ЕР показала здесь третий результат по Коми-округу (11 мандатов). Впрочем, рекордное количество мест — три — здесь набрали либерал-демократы. Напомним, в Гайнах функционирует традиционно сильное отделение партии. Скорее всего, они объединятся вместе с коммунисткой Татьяной Козловой (член команды депутата Законодательного собрания Михаила Осокина) в единый пул.

В Кочёво у партии власти 10 мандатов. Напомним, здесь в качестве оппозиции главе района Александру Юркину выступила команда предыдущего главы района Алексея Пыстогова, который управлял территорией с 2011 по 2016 год, а также пул главы Юксеевского сельского поселения Василия Утробина (преимущественно — «Справедливая Россия»). Однако из всего пула прошёл только Пыстогов.

Другой либерал-демократ, Юрий Петров, победивший в округе №2, по данным «Нового компаньона», не связан с командой Пыстогова — Утробина. Кандидат от «Справедливой России» Марина Голубчикова и коммунистка Елена Сизова также являются самостоятельными игроками. Победитель в округе №1 от КПРФ Александр Павлов якобы является членом команды Юркина. Таким образом, у Юркина в думе — минимум 11 человек. В Кочёво, кстати, была самая высокая явка — 48,2%. И одна из самых интересных и финансово ёмких кампаний.

В Юсьве «Единая Россия» получила девять мандатов. Причём, по данным источника, эти единороссы не связаны с главой территории Михаилом Евсиным. Кроме того, к сторонникам партии власти можно отнести и самовыдвиженца Руслана Меметова: он, скорее всего, займёт официальную позицию.

У оппонентов «Единой России», бывшего главы Майкорского поселения Андрея Микова и главы Пожвинского поселения Петра Попова, в составе думы — пять сторонников. Хотя изначально в их команде было в разы больше участников, но со многими из них якобы удалось договориться: кто-то снял свою кандидатуру, кто-то не проявлял активности в ходе кампании. Таким образом, большинство — 10 человек — на стороне партии власти.

Худший результат у «Единой России» — в Косе, всего пять мандатов. По словам собеседника, агитация была выстроена на негативе по отношению к её соперникам, и, по сути, о самих кандидатах от партии власти известно было немного. Кроме того, глава территории Евгений Анфалов включил в свой пул немало самовыдвиженцев.

В результате большинство в думе — у давнего оппонента главы, самовыдвиженца Ивана Вениаминовича Федосеева, который претендует на должность спикера думы. Вместе с ним прошли ещё три человека. Более того, к нему примкнут и другие оппозиционно настроенные по отношению к главе депутаты: «навальнист» Иван Иванович Федосеев (первое место в округе №1), коммунисты Геннадий и Александр Мартыновы, а также Елена Пономарёва, эсер Светлана Шестеренко. Всего — девять человек. У Анфалова — шесть. Помимо единороссов к его команде относится и либерал-демократ Павел Щапов. Шансы Анфалова на то, чтобы сохранить должность главы, сегодня минимальны.