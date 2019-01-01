Мэрия Перми вновь объявила торги на ремонт ул. Крупской Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила два аукциона на капитальный ремонт ул. Крупской. Первые торги стоимостью 192,3 млн руб. включают работы на отрезке от площади Дружбы до ул. Лебедева, вторые, стоимостью 47,5 млн руб., — работы на отрезке от площади Дружбы до ул. Старцева.

Работы необходимо завершить до 30 октября 2021 года.

Напомним, ранее мэрия объявляла один аукцион на весь объём работ, но отменила его, приняв решение о разделении лотов.

Торги состоятся 7 февраля.