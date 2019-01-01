Мэрия Перми отменила торги на капремонт ул. Крупской Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми отменила торги на выполнение капитального ремонта ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы и первого этапа ремонта ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева.

Как пояснили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство», торги будут объявлены заново:

«Для оптимизации работы было принято решение разделить капитально ремонтируемый участок на два: первый – площадь Дружбы, второй — от ул. Лебедева до площади Дружбы. После внесения необходимых изменений электронный аукцион будет размещён повторно».

Напомним, торги были объявлены 31 декабря. Максимальная стоимость контракта — 243,9 млн руб. Итоги аукциона предполагалось подвести 20 января.