Ирина Пименова назначена и. о. начальника департамента экономики администрации Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми возглавила Ирина Пименова. Она работает в статусе исполняющей обязанности. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, прежний руководитель департамента Александр Кузнецов покинул должность 24 января.

Ранее Ирина Пименова была заместителем начальника департамента.