Ирина Пименова назначена и. о. начальника департамента экономики администрации Перми
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Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми возглавила Ирина Пименова. Она работает в статусе исполняющей обязанности. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, прежний руководитель департамента Александр Кузнецов покинул должность 24 января.
Ранее Ирина Пименова была заместителем начальника департамента.
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