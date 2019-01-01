Глава городского департамента экономики покинет пост Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Контракт чиновника при этом истекал 27 января.

Александр Кузнецов проработал главой департамента с начала апреля 2019 года. До муниципальной службы он являлся заместителем директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Прежний руководитель департамента Татьяна Михалева ушла в декретный отпуск. Она возглавляла департамент с октября 2017 года.