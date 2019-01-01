«Новогор-Прикамье» избежал штрафа за отключение водоснабжения микрорайона Камского Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС Росии по Пермскому краю завершило проверку обстоятельств отключения водоснабжения компанией «Новогор-Прикамье» микрорайона Камского.

Напомним, 17 декабря 2019 года 50 частных домов в микрорайоне Камском остались без водоснабжения из-за отключения колонок. Жители были вынуждены топить снег.

Как установили в ФАС, «Новогор-Прикамье» обосновал свои действия отсутствием сведений о потребителях, пользующихся колонками. Однако после освещения ситуации в СМИ и вмешательства антимонопольной службы ресурсоснабжающая компания с 14 января 2020 года возобновила подачу воды.

В ФАС считают, что в действиях компании «Новогор-Прикамье» могли содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в виде злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением, результатом которого явилось ущемление интересов неопределённого круга потребителей. Однако, учитывая факт добровольного устранения нарушений, к административной ответственности «Новогор-Прикамье» привлекаться не будет.