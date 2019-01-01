Григорий Серёдкин УФАС обратилось в «Новогор-Прикамье» из-за отключения воды в микрорайоне Камский Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю проверит обстоятельства отключения воды в микрорайоне Камском Орджоникидзевcкого района Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Проверка вызвана сведениями об отсутствии воды у жителей микрорайона. Ведомство направило запрос в адрес ООО «Новогор-Прикамье» о предоставлении подробной информации по этому делу. Как уточнили в ведомстве, жители частного сектора вынуждены топить снег из-за отключения водоразборных колонок.

Павел Литвинов, заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Управления ФАС по Пермскому краю:

— Прекращение обеспечения широкого круга потребителей коммунальным ресурсом со стороны субъекта, занимающего монопольное положение на рынке, может привести к нарушению действующего антимонопольного законодательства.

Напомним, с 17 декабря 2019 года 50 частных домов в микрорайоне Камском остаются без водоснабжения.