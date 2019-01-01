В Кудымкаре скончалась многодетная мать, обвиняемая в убийстве детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительница Кудымкара, обвиняемая в убийстве двух из четырёх своих детей, скончалась в больнице от остановки сердца. Об этом сообщает «Парма-Новости». Ранее женщина попыталась совершить суицид.

Напомним, жительницу Кудымкара подозревают в убийстве собственных детей. По версии следствия, она причинила смертельные травмы годовалому и пятилетнему детям. Ещё двух детей на момент происшествия не было дома.



