Григорий Серёдкин В Кудымкаре многодетная мать убила двух детей и попыталась покончить с собой Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Кудымкара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

По данным следствия, подозреваемая утром 23 января 2020 года, находясь в своём доме, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась свести счёты с жизнью, в связи с чем в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Ещё двое детей женщины, 2011 и 2017 годов рождения, сейчас находятся с отцом.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, предъявлении ей обвинения.



