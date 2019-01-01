Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» в Казахстане уступил усть-каменогорскому «Торпедо» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Исход встречи решился в основное время.

Пермякам удалось выиграть первый период. Однако хозяева реализовали большинство в самом старте второй части игры, а в конце третьего периода вышли вперёд — 2:1. Шайбой в составе «молотобойцев» отметился Денис Скатов.

Это второе поражение подряд в выездной серии для пермской команды и третье подряд в чемпионате. Ранее команда Павла Десяткова в напряжённом матче уступила новокузнецкому «Металлургу».

Следующую игру пермские хоккеисты проведут 26 января в столице Казахстана. Соперник — местный ХК «Номад Нур-Султан».