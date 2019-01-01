Григорий Серёдкин
ХК «Молот-Прикамье» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу»
ХК «Молот-Прикамье» уступил «Металлургу» из Новокузнецка со счётом 5:4 в результативном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказались хозяева.
На протяжении всей игры команда Павла Десяткова превосходила хозяев по числу бросков. Пермяки открыли счёт в самом начале встречи, затем пропустили ответную шайбу и снова вышли вперёд перед перерывом.
Во втором периоде точнее оказались хозяева, как итог — 3:3. Третий период и овертайм победителя не выявили, и команды со счётом 4:4 отправились на серию буллитов, где решился исход противостояния. Хозяева отличились дважды, а пермская команда не смогла реализовать ни одного буллита.
Следующую игру пермские хоккеисты проведут 24 января в Казахстане, в Усть-Каменогорске, где продолжат выездную серию противостоянием с местным «Торпедо».