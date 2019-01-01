Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» уступил «Металлургу» из Новокузнецка со счётом 5:4 в результативном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказались хозяева.

На протяжении всей игры команда Павла Десяткова превосходила хозяев по числу бросков. Пермяки открыли счёт в самом начале встречи, затем пропустили ответную шайбу и снова вышли вперёд перед перерывом.

Во втором периоде точнее оказались хозяева, как итог — 3:3. Третий период и овертайм победителя не выявили, и команды со счётом 4:4 отправились на серию буллитов, где решился исход противостояния. Хозяева отличились дважды, а пермская команда не смогла реализовать ни одного буллита.

Шайбами в составе «молотобойцев» в основное время отметились Андрей Щербов, Александр Сметанин, Павел Жирнов и Владимир Королёв.

Следующую игру пермские хоккеисты проведут 24 января в Казахстане, в Усть-Каменогорске, где продолжат выездную серию противостоянием с местным «Торпедо».

Напомним, ближайший домашний матч ХК «Молот-Прикамье» проведёт 1 февраля. Игра против красноярского «Сокола» стартует в 19:00. (0+)