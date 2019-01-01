Григорий Серёдкин
«Парма» стала третьим по результативности клубом в Единой лиге ВТБ
Пермский БК «Парма» расположился на третьем по результативности месте среди команд Единой лиги ВТБ. За 14 игр чемпионата команда набрала 1224 очка, что является третьим результатом в лиге, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.
Больше очков заработали только лидеры чемпионата — подмосковные «Химки» (1349 очков, первое место в таблице) и московский «ЦСКА» (1361 очко, второе место).
Средний показатель «Пармы» в сезоне после 14 проведённых игр составляет 87,43 очка за игру при реализации бросков 46%. Это четвёртый показатель эффективности нападения в лиге.
Следующую игру «Парма» проведёт 26 января в Саратове, где встретится с местным «Автодором». Пермская команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе пять побед и девять поражений.