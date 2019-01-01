Григорий Серёдкин «Парма» стала третьим по результативности клубом в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» расположился на третьем по результативности месте среди команд Единой лиги ВТБ. За 14 игр чемпионата команда набрала 1224 очка, что является третьим результатом в лиге, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Больше очков заработали только лидеры чемпионата — подмосковные «Химки» (1349 очков, первое место в таблице) и московский «ЦСКА» (1361 очко, второе место).

Средний показатель «Пармы» в сезоне после 14 проведённых игр составляет 87,43 очка за игру при реализации бросков 46%. Это четвёртый показатель эффективности нападения в лиге.

Следующую игру «Парма» проведёт 26 января в Саратове, где встретится с местным «Автодором». Пермская команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе пять побед и девять поражений.

Напомним , ранее пермский клуб традиционно занял первое место по показателю посещаемости среди клубов лиги.