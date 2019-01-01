Евгения Пастухова выпускающий редактор Кудымкарский район возглавил председатель местной ТИК Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 24 января, заседании думы Кудымкарского района депутаты выбрали главой территории председателя ТИК Алексея Плотникова. Его поддержали 14 человек.

Напомним, в конкурсе участвовали шесть человек. Кроме Плотникова документы подавали глава Белоевского поселения Анастасия Леонтьева, глава Степановского поселения Дмитрий Нечаев, член ТИК Кудымкарского МО Эдуард Засухин, действующий глава Валерий Климов и его заместитель по социальному развитию Ольга Четина. Конкурсная комиссия 23 января поддержала Алексея Плотникова и его «технического кандидата» Эдуарда Засухина. Валерий Климов вчера неожиданно снял кандидатуру.

Алексей Плотников считается близким к депутату Заксобрания от Коми округа Вагаршаку Сарксяну.