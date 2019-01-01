Евгения Пастухова выпускающий редактор Фаворитом конкурса на пост главы Кудымкарского района стал председатель ТИК Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», конкурсная комиссия допустила во второй тур отбора главы Кудымкарского района председателя ТИК Кудымкарского МО Алексея Плотникова и его «технического кандидата», члена ТИК Кудымкарского МО Эдуарда Засухина. Заседание комиссии состоялось сегодня, 23 января.

Действующий глава района Валерий Климов снял свою кандидатуру.

Напомним, всего на участие в конкурсе подавали документы шесть человек