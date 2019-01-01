Евгения Пастухова выпускающий редактор За должность главы Кудымкарского района поборются три депутата Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 18 декабря, закончился срок подачи документов на участие в конкурсе по отбору главы Кудымкарского муниципального округа. Всего заявилось шесть человек: глава Белоевского поселения Анастасия Леонтьева, глава Степановского поселения Дмитрий Нечаев, председатель ТИК Кудымкарского МО Алексей Плотников, член ТИК Кудымкарского МО Эдуард Засухин, а также действующий глава Валерий Климов и его заместитель по социальному развитию Ольга Четина.



Леонтьева считается близкой к депутату Заксобрания от Кудрайона Елене Зыряновой, Климов — к депутату ЗС Алексею Петрову, Плотников — к депутату Вагаршаку Сарксяну. Засухин и Четина — технические кандидаты. Нечаев, по данным источника в территории, в конфликте и с Климовым, и Петровым. Но, возможно, он действует самостоятельно.



Конкурс состоится в конце января.