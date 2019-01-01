Врачи отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии пострадавших в ЧП в мини-отеле «Карамель». Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве:

«Пострадавшие в прежнем состоянии, есть положительная динамика. Находятся под наблюдением врачей».

Напомним, 20 января в мини-отеле «Карамель» на ул. Советской Армии, 21 в Перми произошёл прорыв трубы. Подвальное помещение гостиницы было залито кипятком. Погибли пять человек, пострадали шесть человек. Трое из них находятся в ожоговом центре. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.