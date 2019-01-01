СКР: мини-отель «Карамель» должны были закрыть в 2019 году Решается вопрос о мере пресечения сотруднику краевого МЧС, допустившему работу гостиницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения, возбуждённого по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, прорыв трубы произошёл 20 января. В результате этого подвальное помещение гостиницы было затоплено кипятком. Погибли пять человек.

В рамках расследования СКР установил, что ГУ МЧС России по Пермскому краю ещё в феврале 2019 года выявило нарушения, исключающие работу мини-отеля «Карамель». Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было.

По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ. В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



