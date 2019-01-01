Григорий Серёдкин Организации, размещённые в пермских подвадлах, проверят до 15 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае началась проверка размещённых в подвалах и цокольных этажах организаций и учреждений. По данным краевого министерства территориальной безопасности, мероприятия завершатся 15 февраля текущего года. В проверке участвуют специалисты прокуратуры, региональных контролирующих органов, Роспотребнадзора, отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю. При обнаружении нарушений, угрожающих жизни и здоровью граждан, прокуроры будут обращаться в суд с заявлением о приостановлении деятельности таких объектов, а виновных привлекут к ответственности.

Напомним, прокурор Пермского края поручил организовать комплексные проверки хостелов, мини-гостиниц, торговых, развлекательных, спортивных и иных организаций в подвальных этажах жилых домов и пристроях. Ранее в Перми произошёл прорыв трубы, в результате которого подвальное помещение мини-гостиницы «Карамель» было затоплено кипятком. Погибли пять человек.