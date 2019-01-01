В Перми составят список хостелов и кружков, расположенных в подвалах Мэрия и надзорные органы проверят соблюдение в них мер безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов в рамках заседания по чрезвычайным ситуациям поручил главе Индустриального района после проведения всех следственных мероприятий обследовать фундаменты, несущие конструкции и внутренние коммуникации дома на ул. Советской Армии, 21, департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с Пермской сетевой компанией — следить за температурным режимом в этом доме.

Напомним, 20 января из-за прорыва трубы кипятком было затоплено подвальное помещение гостиницы на ул. Совесткой армии, 21. Погибли пять человек. Расследование ведёт центральный аппарат СКР.

По итогам заседания принято решение подготовить перечень гостиниц, хостелов, отелей и иных подобных объектов, а также учреждений образования, культуры и спорта, прежде всего с пребыванием детей, расположенных в подвальных, полуподвальных помещениях и цокольных этажах, с указанием собственников и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. Совместно с контролирующими и надзорными органами будет необходимо проверить места круглосуточного пребывания людей — гостиницы, хостелы и отели — на предмет соблюдения требований работы этих объектов, в том числе по мерам безопасности, связанным с эксплуатацией коммунальных сетей.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Для города это очень тяжёлая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае — каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале. В этом разберутся правоохранительные органы, но то, что в подобных условиях гости нашего города не должны жить — это факт.