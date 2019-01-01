Григорий Серёдкин Форвард «Пармы» получил вызов в сборную Латвии Поделиться Поделиться Твитнуть

Форвард пермского БК «Парма» Марекс Мейерис вызван в состав национальной сборной Латвии по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Сбор команды стартует 17 февраля и пройдёт в рамках подготовки к предстоящим отборочным матчам Евробаскета-2021. 21 февраля Латвия сыграет с командой Боснии и Герцеговины, а 24 февраля встретится с баскетболистами из Болгарии.

Напомним, ранее игроки пермского БК «Парма» Артём Забелин, Евгений Валиев и Максим Григорьев попали в расширенный состав национальной сборной России. 19 февраля российская команда встретится со сборной Италии, а 23 февраля примет сборную Северной Македонии в УДС «Молот».