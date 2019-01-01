Пермяки за два дня собрали необходимую для Егора Ильина сумму Поделиться Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд «Дедморозим» сообщил о том, что сбор средств для Егора Ильина завершён. Необходимая сумма в 121 тыс. руб. была собрана в рекордно короткие сроки — за два дня.

Напомним, 17-летний Егор Ильин болен миодистрофией Дюшенна. За ним ухаживает папа. Ранее пермяки уже пожертвовали сумму для медицинского оборудования, которое позволяет Егору дышать. Однако расходные материалы для него не предоставляются за счёт бюджета. Поэтому «Дедморозим» объявил дополнительный сбор пожертвований. Материалов хватит на полгода.