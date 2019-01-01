Григорий Серёдкин Егору Ильину вновь требуется помощь пермяков Подростку с миодистрофией Дюшенна жизненно необходимы фильтры для дыхания Поделиться Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд «Дедморозим» вновь объявил о сборе средств для 17-летнего Егора Ильина, страдающего редким заболеванием — миодистрофией Дюшенна.

Из-за болезни мальчик не может самостоятельно передвигаться. Также могут отказать и лёгкие. В 2019 году благодаря поддержке фонда у Егора уже появилось медицинское оборудование, которое помогает ему дышать. Однако медтехника не работает без расходных материалов. Фильтры и маски не предоставляются за счёт бюджетных средств, но постоянно нужны для дыхания. Также Егору требуется гастростома для приёма пищи.

Оплатить комплект самостоятельно семье Егора не по силам. На необходимые расходные материалы требуется собрать 121 тыс. руб. На 21 января сумма пожертсований уже составила 18,8 тыс. руб. Внести пожертвование можно удобным способом на сайте фонда.

Миодистрофия Дюшенна — редкое заболевание, разрушающее мышцы. Она проявляется в мышечной слабости, затруднениях при движении, усиливающихся с течением времени.