Администрация Перми: аварийная сеть в Индустриальном районе принадлежит ПСК с 2008 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми прокомментировала состояние теплосети в Индустриальном районе Перми. Видеокомментарий замначальника департамента ЖКХ администрации Перми Олега Белоусова размещён на facebook.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле на ул. Советской Армии, 21 произошёл прорыв трубы. Подвальное помещение гостиницы было затоплено кипятком. Погибли пять человек.

По словам Олега Белоусова, прорыв произошёл на магистральной сети ООО «ПСК», которая принадлежит компании с 2008 года.

Олег Белоусов, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми:

— Статус сети в подвале дома не имеет отношения к произошедшему, так как отсутствует подтверждение того, что там была авария. Трубопровод в подвале дома действительно являлся бесхозяйным, но, так как он непосредственно присоединён к сетям «Пермской сетевой компании» и используется ею, было принято решение передать его в собственность компании. 11 ноября 2019 года департаментом имущественных отношений администрации города Перми участок сети закреплён за ООО «ПСК». Ответственность лежит на предприятии.

Глава города поставил задачу как можно раньше решить вопрос с подключением домов к теплу. До 23:00 оно должно быть подано.

По нашей предварительной информации, дефект был очень серьёзный, очень сильно повреждён участок трубопровода, поэтому под большим давлением вода хлынула. Касательно подготовки к отопительному сезону — опрессовка проводилась. Этот участок, согласно сводной заявке, в июле проходил опрессовку, акт об этом имеется у «Пермской сетевой компании», он уже передан в следственные органы для приобщения к материалам уголовного дела.