Глава Перми ввёл в городе режим ЧС После прорыва трубы и смерти пяти человек в домах Индустриального района отключено отопление Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Ранее 20 января в администрации Индустриального района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в ночь на 20 января на ул. Советской армии произошёл порыв сетей отопления. В результате произошло подтопление подвала дома №21, где располагался частный мини-отель. Помещение было затоплено кипятком. Три человек госпитализированы, пять человек погибли, в том числе ребёнок. Расследование дела ведёт центральный аппарат СКР.

Как пояснили в администрации Индустриального района, порыв произошёл на сетях теплоснабжения, в доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьёзно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. Жилой дом обслуживает ООО «УК «Профи-Дом».

Для устранения дефекта на тепломагистрали произведено отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: ул. Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271); улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г; улица Снайперов, 6, 8.