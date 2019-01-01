Life Shot: Погибшему в пермской гостинице ребёнку было 4 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал Life Shot опубликовал списки погибших при прорыве трубы в пермской гостинице на ул. Советской Армии, 21. По данным источника, в результате затопления помещения кипятком погибли Вадим Женихов (23 года), Наталья Шац (44 года), Екатерина Шац (4 года), Екатерина Аликина (предварительно), неустановленная женщина.

Напомним, 20 января в мини-гостинице прорвало трубу с кипятком. Помещение было затоплено. Погибли пять человек, ещё трое находятся в ожоговом центре. Дело расследует центральный аппарат СКР.



