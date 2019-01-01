Мини-гостиницу «Карамель», где погибли пять человек, планировалось закрыть в феврале Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермскую мини-гостиницу «Карамель», где 20 января погибли пять человек, должны были закрыть через месяц. Об этом сообщает «URA.RU».

По данным источника издания, отель работал легально, в 2019 году его проверяли сотрудники МЧС, которые выдали предписание о прекращении из-за многочисленных нарушений безопасности

«Хостел работал законно. Его в феврале 2019 года проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание — освободить помещение до 20 февраля 2020 года. Не успели закрыться».

Напомним, 20 января в мини-гостинице на ул. Совесткой Армии, 21 произошёл прорыв трубы. Помещение затопило кипятком. Погибли пять человек. Ещё трое находятся в ожоговом центре.