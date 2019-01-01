Губернатор поручил оказать помощь семьям погибших в пермской гостинице Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому министерству территориальной безопасности держать ситуацию с прорывом трубы в пермской мини-гостинице под контролем, а министерству здравоохранения и министерству социального развития — оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибшим.

Для родственников пострадавших и погибших организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе — 246-04-00.

Напомним, 20 января, в Перми в мини-гостинице «Карамель» на ул. Советской Армии, 21 произошёл прорыв трубы отопления. Подвальное помещение гостиницы было затоплено кипятком. В результате происшествия погибли пять человек, трое пострадавших находятся в ожоговом центре.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.