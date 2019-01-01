Одна из пострадавших при прорыве трубы в пермской гостинице находится в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Одна из пострадавших при прорыве трубы отопления в пермском мини-отеле находится в тяжелом состоянии. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве. Ещё двое пострадавших от ожогов находятся в состоянии средней тяжести.

Также три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Напомним, 20 января в мини-гостинице на ул. Советской Армии, 21 произошёл прорыв трубы с горячей водой. Помещение было затоплено. Погибли пять человек. Дело будет расследовать центральный аппарат СКР.