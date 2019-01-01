Валерий Мазанов Вынесен приговор виновнику «ДТП с перемещением» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор в отношении Сергея Ермакова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Летом 2014 года Сергей Ермаков сел за руль пьяным, его автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся возле села Лобаново с грузовиком. В результате аварии погиб пассажир легковушки — молодой Евгений Скорняков. Сергею Ермакову назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и на такой же срок — запрет управления транспортными средствами.

Этого приговора отец погибшего Николай Скорняков добивался пять лет. Сначала целый год правоохранительные органы упорно отказывались возбуждать уголовное дело. Отдел МВД по Пермскому району сделал это лишь 6 августа 2015 года. Затем дело передали в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю. Спустя ещё несколько месяцев, 11 февраля 2016 года, дело было прекращено, затем снова возбуждено, но методично «разваливалось».

В ходе «расследования» следователи пришли к абсурдным выводам о том, что во время удара водитель и пассажир «поменялись местами», что позволило «сделать» виновным погибшего Евгения Скорнякова. Установить очевидную и подтверждённую свидетелями истину о том, что это невозможно, помешало уничтожение основных вещественных доказательств — легкового автомобиля, одежды и медицинских документов Ермакова. Сегодня установлено, что уничтожением вещдоков занималась следователь полиции Надежда Матвеева.

Тогда отчаявшийся Николай Скорняков обратился в «Новый компаньон». Историю этого странного «ДТП с перемещением» издание рассказало в июле 2016 года, после чего тему подхватили другие СМИ, в том числе федеральные («НТВ», «Вести»). Затем к делу подключился сенатор от Пермского края Алексей Пушков, который помог организовать встречу Николая Скорнякова с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Дело Скорнякова было передано в центральный аппарат СК. После этого бывший следователь Надежда Матвеева была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Правда, уголовное дело в отношении неё прекращено в связи с актом амнистии, и сегодня Николай Скорняков пытается оспорить это решение.

И вот наконец 16 января 2020 года официальный сайт Следственного комитета сообщил о вынесенном приговоре в отношении настоящего виновника аварии — Сергея Ермакова. В суде он признал свою вину и попросил прощения у родственников погибшего. После оглашения приговора Ермаков был взят под стражу в зале суда.