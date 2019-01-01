Отец Евгения Скорнякова добился проверки решения суда со стороны Генпрокуратуры

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По результатам встречи пермяка Николая Скорнякова с заместителем Генпрокурора РФ Юрием Гулягиным принято решение об организации проверки. Окончательное решение о порядке проверки — за Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой.

Напомним, что 23 июня 2014 года в результате ДТП погиб сын Николая Скорнякова Евгений. Неподалёку от села Лобаново автомобиль ВАЗ-2112 с Евгением столкнулся с машиной Isuzu и улетел в кювет. Евгений умер почти мгновенно. Множество свидетелей тогда заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но в ходе следствия появилась абсурдная версия о том, что пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». В результате виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

В ходе следствия, летом 2014 года старший следователь следственного отдела МВД России по Пермскому району Надежда Матвеева , злоупотребила должностными полномочиями. Следователь вопреки интересам службы совершила действия, связанные с утратой важных доказательств по делу, в том числе — выдала автомобиль, являвшийся важным вещественным доказательством.

В результате в отношении следователя Надежды Матвеевой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Как рассказал «Новому компаньону» Николай Скорняков, сама Надежда Матвеева признала вину в полном объёме. Однако Индустриальный суд принял решение освободить её от уголовного преследования в связи с амнистией, объявленной к 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка. Прекращение дела в связи с амнистией на суде также поддержала прокурор.

Представитель потерпевших — семьи Скорняковых — настаивала на том, что преступление Матвеевой фактически было окончено в августе 2015 года (в момент возбуждения уголовного дела по факту злополучного ДТП), а постановление об амнистии было объявлено раньше, в апреле 2015 года. В постановлении говорится о возможности прекращения находящихся в производстве судов ряда уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести, совершённым до момента объявления амнистии.

Тем не менее суд не принял во внимание этот аргумент и постановил прекратить уголовное дело в отношении Надежды Матвеевой.

Индустриальный районный суд 15 октября освободил Надежду Матвееву от уголовного преследования по ч. 1 ст. 285 УК РФ «в связи с актом амнистии».