Дмитрий Енцов журналист За год цена 1 кв. м на вторичном рынке пермского жилья выросла на 2,6 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости domofond.ru проанализировали динамику изменения цены 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости в России за год — с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

В Перми средняя стоимость «квадрата» выросла на 5%, или на 2,6 тыс. руб., — с 51 тыс. руб. до 53,6 тыс. руб.

Это больше, чем в среднем по стране, как по динамике роста (по России рост «квадрата» составил 4,4%), так и по средней цене (по России один «квадрат» стоит в среднем 45 тыс. руб.).

Тем не менее по динамике Пермь расположилась на 35-м месте среди крупных городов и на девятом месте среди городов-миллионников.

Самый крупный рост в стране зафиксирован в Новокузнецке — на 13,7%, самая высокая средняя цена «квадрата» — в Москве (196,6 тыс. руб.).

Напомним, в аналогичном исследовании по ценам на однокомнатные квартиры в новостройках Пермь заняла 39-е место среди 77 исследованных городов (средняя цена новой «однушки» по итогам прошлого года составила 2,3 млн руб.