Дмитрий Енцов журналист За год однокомнатные квартиры в новостройках Перми подорожали на 150 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости domofond.ru проанализировали динамику изменения цены на однокомнатные квартиры в новостройках по городам России в течение всего 2019 года.

В Перми «однушки» подорожали в среднем на 7% — с 2,150 млн руб. до 2,3 млн руб. По этому показателю динамики роста Пермь заняла 39-е место среди 77 городов. Среди 16 городов-миллионников Пермь заняла десятое место.

В среднем цена на однокомнатные квартиры в России выросла на 30%: если в декабре 2018 года «однушка» стоила 1,999 млн руб., то в конце 2019-го — уже 2,6 млн руб.

Самая высокая средняя цена на однокомнатные квартиры — в Москве (7,3 млн руб.), самая низкая — в Кургане (1,2 млн руб.).