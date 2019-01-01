Григорий Серёдкин Рустем Хузин возглавил пермский ФК «Звезда» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» объявил имя нового главного тренера. Им стал знакомый пермским болельщикам Рустем Хузин, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона 2019-2020 годов с возможностью пролонгации. Имя помощника Рустема Хузина в тренерском штабе «Звезды» будет объявлено позднее.

Напомним, 47-летний специалист в 2009-2012 годах возглавлял молодёжный состав «Амкара», с которым в 2010 году взял серебряные медали первенства. А в сезоне 2012-2013 годов фактически был главным тренером основного состава «Амкара», завершив сезон на 11-м месте в Премьер-лиге. Последним местом работы специалиста был владивостокский «Луч», выступающий в ФНЛ.

Бывший тренер клуба Константин Парамонов покинул команду в конце 2019 года.