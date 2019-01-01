Дмитрий Енцовжурналист
Главный тренер «Звезды» Константин Парамонов покидает команду
Он войдёт в тренерский штаб ФК «Оренбург»
Главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда» Константин Парамонов покидает свою должность и войдёт в тренерский штаб команды премьер-лиги — ФК «Оренбург», которую возглавил Константин Емельянов.
К своим обязанностям Парамонов приступит после новогодних праздников.
Константин Парамонов, экс-главный тренер ФК «Звезда»:
— Было неожиданно и приятно получить предложение из премьер-лиги. И было бы не совсем правильно от него отказываться. Но поверьте, я бы не покинул команду, оставив её в ненадёжных руках. Руководство клуба прекрасно видит и знает вектор развития клуба, по которому он постепенно следует.
В «Звезде» приступили к поискам нового главного тренера.
Отметим, что пермский клуб занимает шестое место в группе «Урал-Поволжье» ПФЛ. «Оренбург» находится на 14-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.