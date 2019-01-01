Дмитрий Енцов журналист Пассажир, из-за которого экстренно сел самолёт в Перми, оказался гражданином Германии Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», пассажир авиарейса Красноярск — Москва, который совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту Большое Савино, является гражданином Германии.

Он почувствовал себя плохо во время полёта — у него резко понизилось давление и началось головокружение. Несмотря на первую оказанную помощь, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку. Оказалось, что у мужчины хронические проблемы с давлением и он принял лекарство, не проверив показатели давления.

Уже в Перми состояние пациента стабилизировалось, поэтому причин для его госпитализации не обнаружено, хотя борт уже покинул Пермь без него.

Напомним, самолёт авиакомпании S7 приземлился в Перми 14 января примерно в 7:30 и через час отправился в пункт назначения.