Дмитрий Енцов журналист Утром в Перми экстренно сел самолёт Красноярск — Москва Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском международном аэропорту Большое Савино примерно в 7:30 утра 14 января совершил экстренную посадку пассажирский лайнер авиакомпании S7, совершавший рейс Красноярск — Москва.

Как уточнили в аэропорту, причиной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров — у него резко понизилось давление. Пассажира госпитализировали в Перми. Самолёт продолжил рейс спустя час.