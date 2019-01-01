Григорий Серёдкин ГИБДД назвала причину массового ДТП из 21 автомобиля на трассе Пермь — Екатеринбург Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из группы «Вконтакте» «ЧП ДТП Пермь»

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин прокомментировал причины массового ДТП, случившегося в новогодние праздники на трассе Пермь — Екатеринбург.

Алексей Карин, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю:

— В соответствии с п. 10.1 ПДД, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, а также учитывать дорожные и метеорологические условия, в том числе видимость в направлении движения. Водители не выбрали верную скорость движения в потоке. Туман был настолько густым, что видимость не превышала 10 м. Рекомендуемая скорость движения в таких условиях — 20 км/ч. Судя по словам водителей, движение осуществлялось со скоростью 60—70 км/ч, что и привело к массовому столкновению.

Напомним, 7 января в полдень на 17-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла массовая авария. Механические повреждения получило 21 транспортное средство, пострадали два человека