На трассе Пермь — Екатеринбург из-за тумана и гололёда столкнулись более 20 машин По предварительным данным, пострадали два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из группы «Вконтакте» «ЧП ДТП Пермь»

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, массовая авария произошла 7 января в полдень на 17-м км автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, механические повреждения получило 21 транспортное средство, пострадали два человека.

По информации ГИБДД, ДТП произошло из-за погодных условий: на дорогах образовался гололёд, а из-за тумана ухудшилась видимость (видео). В связи с этим полицейские призывают автомобилистов включать световые приборы, противотуманные фары, соблюдать скоростной режим, дистанцию и особую осторожность при движении в условиях ограниченной видимости.

Фото из группы «Вконтакте» «ЧП ДТП Пермь»