Дмитрий Енцов журналист Определён проектировщик нового снежного полигона Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на проектирование нового снежного полигона Перми. Победителем стало ООО «Проект плюс».

При максимальной цене контракта в 14,96 млн руб. организация согласилась провести работы за 14,9 млн руб.

Второй участник аукциона — ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс» —предлагал максимальную цену, то есть 14,96 млн руб.

Победитель обязан спроектировать объект до 30 ноября 2020 года.

Заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич анонсировал появление снежного полигона на Голом Мысу на заседании Пермской городской думы 19 ноября 2019 года. Он отметил, что полигон будет соответствовать всем экологическим нормам.

Напомним, с 31 декабря по 9 января подрядчики вывезли из Перми 100 тыс. кубометров снега. За аналогичный период прошлого года с улиц вывезли 55,8 тыс. кубометров. С начала зимы вывезено уже 312,5 тыс. кубометров снега.