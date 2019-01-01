Григорий Серёдкин Объём убранного из Перми снега в праздники в два раза превысил прошлогодний показатель Поделиться Поделиться Твитнуть

С 31 декабря по 9 января подрядчики вывезли из Перми 100 тыс. кубометров снега. За аналогичный период прошлого года с улиц вывезли 55,8 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба городской администрации. С начала зимы с пермских улиц вывезено уже 312,5 тыс. кубометров снега.

Напомним, в Перми продолжаются обильные снегопады. Подрядные организации ведут расчистку тротуаров и проезжей части. В течение 13 января на улицах города работают более 210 единиц техники и 310 рабочих.